Uludere'de JÖH, PKK'lı teröristlerin inine girdi, mühimmatları ele geçirildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Kırmızı Yayla bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 mağara kullanılmaz hale getirilirken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Uludere ilçesi Göllük Tepe Bölgesi, Kırmızı Yayla mevkiinde Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerinde 'Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran 2019-8' operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan arama tarama çalışmaları kapsamında 2 mağara ve teröristlerin geçmiş dönemlerde kullandığı çok sayıda mühimmat tespit edildi.

Bulunan mağaralarda güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, 1 adet 81 milimetre havan, 11 adet savunma el bombası, 10 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet topuk mayını, 2000 adet Kalaşnikof mühimmatı, 500 adet pkmbixi mühimmatı, 1 adet 400'lük mayın, 1 adet G3 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet kanas şarjörü, 1 adet taarruz tipi el bombası, 1 adet şemsiye, 2 adet serum ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Teröristlerin kullandığı mağaralar kullanılamaz hale getirilirken, silah ve mühimmat ise Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA