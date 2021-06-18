Uludağ'ın puslu zirvesinde bilinmeyene yolculuk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uludağ'ın puslu zirvesinde bilinmeyene yolculuk

İhlas Haber Ajansı / İsmet Şentürk - Haberler | Güncel

Uludağ'ın puslu zirvesinde bilinmeyene yolculuk Bursalı dağcılardan Uludağ'ın 2543 metre yüksekteki zirvesinde zorlu tırmanış Bursalı bir grup dağcı, sisle kaplı Uludağ'ın 2543 metre yüksekliğindeki zirvesine zorlu tırmanış gerçekleştirdi.

Uludağ'ın puslu zirvesinde bilinmeyene yolculuk

Bursalı dağcılardan Uludağ'ın 2543 metre yüksekteki zirvesinde zorlu tırmanış

BURSA - Bursalı bir grup dağcı, sisle kaplı Uludağ'ın 2543 metre yüksekliğindeki zirvesine zorlu tırmanış gerçekleştirdi. Uludağ'ın zirvesinde daha önce hiç gidilmeyen yerleri gezen dağcıların erimeyen kar kuyuları ile mağaralarda yaptığı tehlikeli yolculuk nefesleri kesti. Uludağ'ın sisle kaplı zirve görüntüleri film sahnelerini aratmadı.

Kış turizminin merkezi Uludağ, kış aylarında olduğu kadar yaz aylarında da hareketli. Karların erimesi ve tabiatın canlanması ile birlikte dağın alçak kesimlerinde bahar havası yaşanırken, 2543 metre yükseklikteki zirve ve beraberindeki yüksek tepelerde kar kütleleri halen erimedi.

Uludağ'ın zirvesinde çok az kişinin bildiği kar kuyuları ile içlerinde bulunan delikleri Bursalı dağcılar yerinde görüntüledi. Uludağ kuzey yüzünün en doğusunda bulunan Balabancık yaylasında kamp yapan Bursalı dağcılar, daha sonra zirveye zorlu tırmanış gerçekleştirdi. Kuzuyatağı tepe ile kar kuyularını ve içinde bulunan delikleri gezip görüntüleyen dağcılar, Uludağ sırt hattındaki yürüyüşlerini de havadan görüntüledi.

Bölge ile ilgili bilgi veren Bursalı tecrübeli dağcı İsmet Şentürk,"Uludağ sırt hattının en doğusunda pek fazla bilinmeyen farklı bir arazi yapısı var. Bölgede yaptığımız yürüyüş sırasında Kuzuyatağı tepede bulunan mağaranın bir bölümünü gezdik. Mağara içinde dikit ve sarkıtların tahrip edilmiş olduğunu görünce şok olduk. Yüz binlerce yılda meydana gelen bu doğal oluşumlar neden ve niçin kırılır anlaşılır gibi değil" dedi.

Uludağ'ın puslu zirvesinde bilinmeyene yolculuk
Uludağ'ın puslu zirvesinde bilinmeyene yolculuk
Uludağ'ın puslu zirvesinde bilinmeyene yolculuk
Uludağ'ın puslu zirvesinde bilinmeyene yolculuk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Şentürk

Devrilen TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve kızı yaralandı
Devrilen TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve kızı yaralandı
İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu
İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Diego Gareth Bale Burak Yılmaz Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uludağ'ın puslu zirvesinde bilinmeyene yolculuk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 11:46:27. #1.15#

title