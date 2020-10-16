Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor
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Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor

16.10.2020 01:05 | Son Güncelleme: 16.10.2020 01:09
Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor

BURSA'da, Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda kaybolan 4 kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

BURSA'da, Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda kaybolan 4 kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda kaybolduğunu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, durumu AFAD'a bildirdi. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve ANDA ekipleri, kayıp 4 kişi için arama- kurtarma çalışması başlattı. Kaybolan 4 kişinin Maksem Mahallesi'nden Uludağ'a doğru gittiklerini belirleyen ekipler, bu noktada yoğunlaştı. Yaklaşık 70 kişilik arama- kurtarma ekibi, kaybolan 4 kişiyi bulmak için aramalara başladı.


- Bursa
Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor
Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor
Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor
Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor
Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Huzeyfe ÖZDEMİR

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