Uludağ'da parti görüntüleriyle büyük tepki çeken tesis kapatılıyor

Uludağ'da geçtiğimiz hafta sonu tatilcilerin akınına uğrayan otellerden yansıyan parti görüntüleri, sokağa çıkma kısıtlamasında evlere kapanan vatandaşların büyük tepkisini çekmişti. Edinilen bilgiye göre, parti görüntüleri yayınlanan tesis için kapatma kararı alındı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, geçtiğimiz hafta sonu otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Hava sıcaklığının eksi 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede konaklayan yerli ve yabancı konuklar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

TEDBİRLERİ HİÇE SAYIP EĞLENDİLER

Farklı otellerde düzenlenen eğlencelerde, koronavirüs kısıtlama kuralları arasında yer alan maske ile sosyal mesafeye aldırılmadığı dikkat çekti. Pek çok noktada müzik eşliğinde kalabalık grupların geç saatlere kadar eğlendiği gözlendi.

VATANDAŞLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Uludağ'da tatil yapanların eğlence ve kayak pistlerindeki görüntülerinin yayınlanması üzerine sosyal medya kullanıcıları koronavirüs kısıtlama kararlarına eşit olarak uyulması gerektiğini savunarak bu görüntülere tepki gösterdi.

GEÇEN HAFTA PARA CEZASI KESİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Uludağ'da bir otelde kalan 10 kişilik müşteri grubunun terasta, müzik eşliğinde sosyal mesafe ile maske kuralına uymadan eğlenmeleri üzerine otel işletmecisine ve eğlenen gruba idari para cezası verilmiş, maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan toplam 76 bin 380 TL para cezası uygulanmıştı.

TESİS KAPATILIYOR

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın edindiği bilgiye göre tepkiler üzerine harekete geçen yetkililer tesisin kapatılması yönünde karar aldı.