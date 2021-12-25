Uludağ'da kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu, pistler doldu

KIŞ turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı, 70 santimetreye ulaştı. Şiddetli rüzgara rağmen hafta sonu pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, sıfırın altında 11 derecede kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Kayak sezonunun 17 Aralık'ta açıldığı Uludağ'da kar kalınlığı, oteller bölgesinde 70 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığı, sıfırın altında 4 ile 11 derece arasında termometrelere yansıdı. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra günübirlikçilerin de geldiği Uludağ'da, soğuk havaya rağmen kayakseverler, pistlere çıktı. Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. Otellerin doluluk oranlarının yüzde 80'leri bulduğu Uludağ'da yılbaşı için rezervasyonlar da sürüyor. Yılbaşında Uludağ'daki otellerde doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor. Toplam 5 bin yatak kapasiteli Uludağ'da 17 otel ve tesis bulunuyor.

Minik kayakçı Uras Yemenici ise "Kayak yapmak çok iyi. Uludağ'a sık sık geliyoruz. Kayak yaparak, eğleniyoruz. Kar topu oynuyorum, kardan adam yapıyorum" diye konuştu.