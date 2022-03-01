Uludağ'da kar kalınlığı 133 santimetreye ulaştı, tatilciler güzel havada kayak yaptı - Haberler

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Uludağ'da kar kalınlığı 133 santimetreye ulaştı, tatilciler güzel havada kayak yaptı

İhlas Haber Ajansı, Hakan Gönül - Güncel
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Uludağ'da kar kalınlığı 133 santimetreye ulaştı, tatilciler güzel havada kayak yaptıBURSA Uludağ'da sezonun kapanmasına kısa bir süre kalırken; kar kalınlığı 133 santimetreye ulaştı.

Uludağ'da kar kalınlığı 133 santimetreye ulaştı, tatilciler güzel havada kayak yaptı

BURSA Uludağ'da sezonun kapanmasına kısa bir süre kalırken; kar kalınlığı 133 santimetreye ulaştı. Tatilciler güzel havanın tadını pistlerde kayak yaparak geçirdi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden bir olan Uludağ'da sezonun kapanmasına kısa bir süre kala son bir hafta yağan etkili kar sonucu kar kalınlığı 133 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu Uludağ'da güneşli havayla birlikte tatilciler pistlere akın etti.

Dün yaşanan yoğun kar yağışıyla birlikte beyaz örtünün 15 santimetre yükseldiği belirtilirken, kar yağışının Doğancı ve Nilüfer Barajları'na etkisinin önümüzdeki günlerde yansıyacağı belirtildi.

Öte yandan Doğancı Barajı'nda yüzde 45, Nilüfer Barajı'nda ise yüzde 28 oranında doluluk yaşanıyor.

Uludağ'da kar kalınlığı 133 santimetreye ulaştı, tatilciler güzel havada kayak yaptı

Uludağ'da kar kalınlığı 133 santimetreye ulaştı, tatilciler güzel havada kayak yaptı

Uludağ'da kar kalınlığı 133 santimetreye ulaştı, tatilciler güzel havada kayak yaptı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - Güncel

Uludağ, kar, Güncel, Haberler

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