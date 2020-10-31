Uludağ'a mevsimin ilk karı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uludağ'a mevsimin ilk karı

31.10.2020 12:59 | Son Güncelleme: 31.10.2020 13:04
Uludağ'a mevsimin ilk karı

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'ın zirvesi dün geceki kar yağışı ile beyaza büründü.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'ın zirvesi dün geceki kar yağışı ile beyaza büründü. Oteller bölgesini yer yer beyaz örtü kaplarken, zirveye doğalgaz çekmek için çalışan işçiler kar topu oynadı.

Uludağ'da hava sıcaklığı eksi 3 dereceye düşerken, yaşanan kar yağışı ile birlikte zirve beyaz gelinliğini giydi. Gün içinde hava sıcaklığının 3 dereceye yükseldiği Uludağ'da çalışanlar da kar sürpriziyle karşılaştı.

Zirvenin beyaz görüntüsü Bursa şehir merkezinden bazı noktalardan da gözlendi.

Uludağ'da Oteller Bölgesi'ne doğalgaz hizmeti için de altyapı çalışmalarının devam ettiği, 15 Aralık'ta açılması planlanan sezona kadar gaz akışının verileceği öğrenildi.

Öte yandan hava sıcaklığı Bursa'da en düşük 8 en yüksek 15 derece olarak ölçülürken, soğuk hava dalgasının bir hafta etkili olacağı ifade edildi.

Bir haftadır Uludağ'da çalıştıklarını ifade eden işçiler, 'Sabah güne karla uyandık. Çok güzel manzara mevsinin ilk karı yağdı, bizde kar topu oynayarak keyfinin çıkartıyoruz' dedi. - BURSA

Uludağ'a mevsimin ilk karı
Uludağ'a mevsimin ilk karı
Uludağ'a mevsimin ilk karı
Uludağ'a mevsimin ilk karı
Uludağ'a mevsimin ilk karı
Uludağ'a mevsimin ilk karı
Uludağ'a mevsimin ilk karı
Uludağ'a mevsimin ilk karı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı
Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı
Uludağ'a tek kullanımlık kayak malzemeleri geliyor
Uludağ'a tek kullanımlık kayak malzemeleri geliyor
Uludağ'a tek kullanımlık kayak malzemeleri geliyor
Uludağ'a tek kullanımlık kayak malzemeleri geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Fuat Oktay İlham Aliyev Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Halil Sezai Demet Özdemir Hakan Taşıyan Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Metin Oktay Eddie Newton Arda Kardeşler Mehmet Özdilek
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uludağ'a mevsimin ilk karı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 13:07:06. #1.15#
title