Uluabat Gölü'nün ortasında saklı güzellik...Nilüfer çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira
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Uluabat Gölü'nün ortasında saklı güzellik...Nilüfer çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira

Uluabat Gölü'nün ortasında saklı güzellik...Nilüfer çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira El sürmenin bile yasak olduğu Nilüfer çiçeğini görmek için dünyanın her yerinden geliyor 2700 yıllık tarihi ve muhteşem güzelliği ile büyüleyen Uluabat Gölü'ndeki Nilüfer çiçekleri açtı Gölyazı Köyü'nden...

10.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:30

Uluabat Gölü'nün ortasında saklı güzellik...Nilüfer çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira

El sürmenin bile yasak olduğu Nilüfer çiçeğini görmek için dünyanın her yerinden geliyor

2700 yıllık tarihi ve muhteşem güzelliği ile büyüleyen Uluabat Gölü'ndeki Nilüfer çiçekleri açtı

Gölyazı Köyü'nden tekne ile açılan turistler Uluabat Gölü içindeki kız adası civarında açan Nilüfer çiçeklerini görebilmek için zorlu bir yolculuk yapıyor

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem:

"İlçemize adını veren Nilüfer çiçeklerini koruma altına alıyoruz. Bu muhteşem güzelliği görmek için dünyanın bir çok yerinden misafir ağırlıyoruz"

BURSA - Bursa'da bir ilçeye adını veren Nilüfer çiçekleri, yaz mevsimi ile birlikte açtı. Uluabat Gölü'nde açan Nilüfer çiçekleri her yıl binlerce turisti çekiyor. Pandemi sonrası turizm sezonunu açan Gölyazı sakinleri, tekne ile misafirlerini Nilüfer çiçeklerini izlemeye götürüyor. Sesten bile ürperen nadide çiçekleri görmek için zorlu ve uzun yolculuktan sonra adaya ulaşılırken, koruma altındaki çiçekleri koparmanın cezasının 73 bin lira olduğu açıklandı.

Roma Bizans ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapan 2700 yıllık Gölyazı Köyü'nün civarındaki Uluabat Gölü'nde saklı bir güzellik yaşanıyor. Yaz mevsiminde açan Nilüfer çiçekleri tekneciler için gelir kapısı oldu. Her yıl binlerce turisti ağırlayan Gölyazı'na gelenler tekne ile Kız adası civarındaki Nilüfer çiçeklerini görmek için yarım saatlik yolculuk yapıyor. Sazlıkların arasından geçilerek ulaşılan Nilüfer çiçeklerini ürkütmemek için köylüler teknelerini stop ettiriyor.

Gölün ortasında açan nilüfer çiçekleri drone ile görüntülenirken, misafirlerin el sürmesine bile izin verilmiyor. Sadece uzaktan fotoğrafı çekilirken, koruma altında olduğu için Nilüfer çiçeğini koparmanın 73 bin lira cezası bulunuyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer çiçeklerinin endemik bir yapısı olduğunu belirterek, "Gölyazı ve Uluabat Gölü binlerce yıllık tarihiyle misafirlerini bekliyor. Pandemi süreci sonrası turizm sezonu açıldı. Hazırlıklarımız da büyük oranda bitti. Nilüfer çiçeklerini izlemeye misafirleri bekliyoruz. Koruma altında olduğu için koparmanın 73 bin lira cezası var. Biz bu çiçekleri kendi belediye binamızın önünde de doğal olarak sergiliyoruz" diye konuştu.

Gölyazı Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Atilla Yılmaz, çiçeklere el sürdürmediklerini belirterek, "Biz de çiçeklere sahip çıkıyoruz. Misafirler sadece uzaktan fotoğrafını çekiyor. Koruma altında olduğu için cezası bulunuyor" dedi.

Tekne ile misafirleri Kız adası civarındaki Nilüfer çiçeklerine taşıyan İsmail Kutlu ise, Nilüfer çiçeklerinin sabah açtığını akşam kendisini kapattığını belirterek, "Çiçekler sese hiç gelmez. Biz de rahatsız etmemek için motoru stop ettirip kürekleri çekiyoruz. Dünyanın heryerinden turist geliyor" dedi.

Nilüfer çiçeklerinin Ulubat Gölü'nün endemik bitkilerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, "Bu mevsimde açılmasıyla özeldir. Bizim belediyemizde nilüfer çiçeğinden gelmektedir. Dolayısıyla koruma altında olması bizler içinde çok önemli. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altında olan bir bitkidir. Mutlak suretle bu çiçeğin korunması gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızdan isteğim bu çiçeği kopartmasınlar. Hatta onların fotoğraflarını çekerek dikkatli olunmasını sağlasınlar. Koparıldığı takdirde 73 bin liraya kadar da cezası var. bu güzelliklere hersek sahip çıksın" diye konuştu.

Uluabat Gölü'nün ortasında saklı güzellik...Nilüfer çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira

Kaynak: İHA

Manşet

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