Son dakika! Uluabat Gölü'nün incisi "Gölyazı" beyaz gelinliğini giydi
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Son dakika! Uluabat Gölü'nün incisi "Gölyazı" beyaz gelinliğini giydi

18.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:13

Son dakika haber... Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı Mahallesi, hafta sonundan itibaren süren yoğun kar yağışı ile beyaza büründü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı Mahallesi, hafta sonundan itibaren süren yoğun kar yağışı ile beyaza büründü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Nilüfer Belediyesi öncülüğünde devam eden kazılarda ortaya çıkarılan buluntulara göre, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Gölyazı, doğal güzellikleriyle ilgi görüyor.

Japon Seyahat Acentaları Birliği tarafından "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösterilen, yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesinden dolayı "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen yarımada üzerine kurulu mahalle bugünlerde beyaz örtüyle kaplandı.

Drone ile görüntülenen beyazlar içindeki Gölyazı, çoğunlukla ilkbahar ve yaz aylarında ziyaretçi ağırlıyor. Bölgeye gelenler, gölde kayıklarla gezinti yapabiliyor.

Mahalle muhtarı İbrahim Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünlerde yağışlar az olduğu için dere ve göllerde su seviyelerinin azaldığını söyledi.

Uluabat Gölü'nün kendi su kaynakları olduğu için bu durumdan pek etkilenmediğini belirten Şahin, "Önceki yıllarda bu aylarda köprümüzün altından su akacak şekilde seviye yükseliyordu. Bu sene henüz köprümüzün altından su geçmedi. Muhtemelen 10-15 güne kadar su seviyesi gölde yükselir ve köprünün altından kayıklarımızın geçiş yapabileceği şekilde sular akar." dedi.

Son dakika! Uluabat Gölü'nün incisi 'Gölyazı' beyaz gelinliğini giydi
Son dakika! Uluabat Gölü'nün incisi 'Gölyazı' beyaz gelinliğini giydi
Son dakika! Uluabat Gölü'nün incisi 'Gölyazı' beyaz gelinliğini giydi
Son dakika! Uluabat Gölü'nün incisi 'Gölyazı' beyaz gelinliğini giydi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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