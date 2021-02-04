Uluabat Gölü'nde kaçak avlanan 250 kilogram balık ele geçirildi
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Uluabat Gölü'nde kaçak avlanan 250 kilogram balık ele geçirildi

04.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:30

Bursa'da, Uluabat Gölü'nde yasa dışı avlanmayla yakalandığı belirlenen 250 kilogram balık, yeniden göl sularına bırakıldı.

Bursa'da, Uluabat Gölü'nde yasa dışı avlanmayla yakalandığı belirlenen 250 kilogram balık, yeniden göl sularına bırakıldı.

Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, kıyı seyir ve kontrol faaliyeti esnasında sazlık alanda çalışma yaptı.

Yapılan kontrolde Uluabat Gölü'nde avlaklarda bulundurulması ve kullanılması yasak 1500 metre pinter (turna sakası) ve aynı yerde "hapis" olarak tabir edilen 2 filede yaklaşık 250 kilogram canlı turna balığı ele geçirildi.

Ele geçirilen turnaları göle bırakan ekipler, pinteri ise Karacabey Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

Araştırmalar sonucunda pinterin sahibi olduğu tespit edilen A.T'ye (57), Nilüfer Asayiş Bot Komutanlığınca 5 bin 454 lira idari para cezası uygulandı.

Uluabat Gölü'nde kaçak avlanan 250 kilogram balık ele geçirildi
Uluabat Gölü'nde kaçak avlanan 250 kilogram balık ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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