Ulu'dan Halikarnas Balıkçısı'nın yolculuğu
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Ulu'dan Halikarnas Balıkçısı'nın yolculuğu

19.01.2021 13:56 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:01
Ulu'dan Halikarnas Balıkçısı'nın yolculuğu

Daha önce kaleme aldığı Osman Hamdi Bey, Halikarnas Balıkçısı ve Koca Kabuklu Küçük Salyangoz adlı kitaplarıyla tanınan Meltem Ulu'nun Halikarnas Balıkçısı'nın Yolculuğu adlı kitabı Bağlam Yayınları tarafından okura sunuluyor.

Daha önce kaleme aldığı Osman Hamdi Bey, Halikarnas Balıkçısı ve Koca Kabuklu Küçük Salyangoz adlı kitaplarıyla tanınan Meltem Ulu'nun Halikarnas Balıkçısı'nın Yolculuğu adlı kitabı Bağlam Yayınları tarafından okura sunuluyor.

Meltem Ulu kitabında, Halikarnas Balıkçısı'nın "merhaba"sına ses verip onun yolculuğuna günümüzden yaptığı sohbetle eşlik ediyor.

Kaynak: Hürriyet

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