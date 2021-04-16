Ulu Cami'ye balyozla saldırmıştı ifadesi şaşırttı: "Hazreti Yakup'un oğluyum emir geldiği için yaptım"

Ulu Cami'ye balyozla saldırmıştı ifadesi şaşırttı: "Hazreti Yakup'un oğluyum emir geldiği için yaptım" Ulu Camiye balyozla saldırmıştı, hastaneye yatırıldı Bursa'da kısıtlama saatinde eline balyoz alıp haç işaretine benzediği gerekçesiyle 622 yıllık Ulu Caminin pencere demirlerini...

Ulu Cami'ye balyozla saldırmıştı ifadesi şaşırttı: "Hazreti Yakup'un oğluyum emir geldiği için yaptım"

Ulu Camiye balyozla saldırmıştı, hastaneye yatırıldı

BURSA - Bursa'da kısıtlama saatinde eline balyoz alıp haç işaretine benzediği gerekçesiyle 622 yıllık Ulu Caminin pencere demirlerini kırmaya çalışırken gözaltına alınan Tamer Ö. akıl sağlığının yerinde olmaması sebebiyle Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'ne yatırıldı. Tamer Ö.'nün polise verdiği ifadesinde Hazreti Yakup'un oğluyum. Bana emir geldiği için bunu yaptım" dediği öğrenildi.

Bursa'da, tarihi Ulu Camii'ne balyozla saldırıda bulunduktan sonra gözaltına alınan Tamer Ö.'nün, emniyette verdiği ifadede, "Ben, Hz. Yakup'un oğluyum. Bana emir geldiği için bunu yaptım. Penceredeki demirler, haç işaretine benziyor. Bana onları yok etmem söylendi. Ben de evden aldığım balyozla kırmaya çalıştım. Bana gelen emirleri kedi ve köpeklere de anlatıyorum. Pişman değilim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Ö., çıkarıldığı mahkemece verilen kararla Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'ne yatırılırken, tedavisine başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ