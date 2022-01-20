Ultrason fotoğraflarına bakan anne, bebeğinin ürkütücü yüzüyle karşılaştı - Haberler
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Ultrason fotoğraflarına bakan anne, bebeğinin ürkütücü yüzüyle karşılaştı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

İngiltere'de yaşayan hamile bir kadın, doktordan bebeğinin ultrason resimlerini aldı. Ancak bebeğin yüzü, anne adayında büyük korkuya neden oldu.

İngiltere'de yaşayan Ariann East, doğum kontrolüne gittikten sonra, doktor bebeğinin 4D görüntüsünü isteyip istemediğini sordu. Kadın da doktorun teklifini kabul ederek, ultrason görüntüsünü aldı.

İNCELEDİĞİNDE AĞLAMAYA BAŞLADI

Ariann East, ultrason görüntüsünü incelediğinde bir anda ağlamaya başladı. Çünkü bebeği, korkunç bir yüz ifadesine sahipti. Kadın, elindeki fotoğrafların videosunu TikTok hesabından paylaştı.

BAZILARI KORKUTUCU BULDU

East'in paylaştığı video, kısa sürede çok sayıda izlenme aldı. Bazı kullanıcıları, bebeğin surat ifadesini korkutucu bulurken, bazıları da henüz gelişme aşamasında olduğunu ve durumun düzeleceğini belirtti.

Ultrason fotoğraflarına bakan anne, bebeğinin ürkütücü yüzüyle karşılaştı

Ultrason fotoğraflarına bakan anne, bebeğinin ürkütücü yüzüyle karşılaştı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Sosyal Medya, Dünya, Haber

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