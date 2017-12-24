Ülkü Ocaklarından Başkan Akyürek'e Ziyaret

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'i ziyaret etti.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mustafa Taha Çini ve Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sefa Lök, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e nezaket ziyaretinde bulundu.



Ziyarette Ülkü Ocakları'nın eğitim, kültür ve sosyal faaliyetleri hakkında bilgi verilerek çift başlı kartal tablosu hediye edildi. Başkan Akyürek'de misafirlerine Büyükşehir Belediyesi yayınlarından Mesnevi hediye etti. - KONYA