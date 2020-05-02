Ülkü Ocakları Başkanı Şahin, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nü kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ülkü Ocakları Başkanı Şahin, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nü kutladı

Ülkü Ocakları Başkanı Şahin, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nü kutladı
02.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:54

Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Taha Şahin, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Taha Şahin, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Taha Şahin, yaptığı basın açıklamasında, Türk milliyetçilerinin siyasetinin mihveri Türkiye ve Türk milleti olduğunu söyledi.

Taha Şahin, Türk Milliyetçilerinin Türk milletinin, mutluluğunu ve huzurunu sağlamak, yaşadıkları coğrafyayı örnek bir vatan haline getirmek, bilimde ve teknikte en ileri noktaya taşımak için çaba sarf etmekte, bu uğurda maddi manevi tüm varlığını seferber ettiğini vurguladı.

Şahin, "3 Mayıs 1944 hadiselerinin üzerinden 76 yıl geçti. Bir avuç Türk milliyetçisinin Türk milletinin tarihi ve kültürel gerçekleriyle çelişen yabancı fikir cereyanlarına karşı milli varlığımızı ve değerlerimizi müdafaa için verdikleri onurlu mücadelenin 76. yıldönümünde, 1944 ruhunu unutmuyor, bu destansı mücadelenin kahramanlarını hürmet ve minnetle yad ediyoruz.

3 Mayıs 1944, Ergenekon'da ateşe hükmedip dağları delen ve tüm engelleri ortadan kaldıran Türk milletinin yenilenen bir iman ve şuurla ayağa kalktığı gündür. Hürriyet meşalesini tutuşturarak dört bir tarafı işgal edilmiş olan Türk vatanını selamete erdiren Atatürk'ün yaktığı milli ateşin tekrar harlandığı şanlı bir gün, Türk fedakarlık ve kahramanlığının bir volkan gibi kaynadığı kutlu bir tarihtir. Bu manada, rahatlıkla ifade edebiliriz ki 20. asrın Türk milliyetçileri atalarının yüzünü kara çıkarmamış ve milli tarihimiz açısından şerefle hatırlanacak bir imtihan vermişlerdir.

3 Mayıs 1944, Türk milliyetçiği fikriyatının siyasallaşması için zemin oluşmuş, Türk milliyetçiliğinin siyasi bir hareket haline gelmesini sağlayan ilk tohumlar atılmıştır. Davası uğruna her türlü şahsi endişe ve menfaat hesabına gözünü kapatan, hiçbir tehdidin yıldıramadığı, her türlü baskı, zulüm ve işkenceye rağmen milli dava yolundan asla taviz vermeyen 23 şerefli, yüksek karakterli ve ahlaklı Türk milliyetçisi, milyonlarca Türk gencine ilham olmuştur. Milli kimlikte yaşanan tahribata, milli konularda gösterilen duyarsızlıklara bir başkaldırı niteliği taşıyan bu kutlu hareket, aziz milletimizin vicdanında ve bilhassa gençler üzerinde büyük bir tesir uyandırmış ve buna bağlı olarak Türk milliyetçiliğine duyulan ilgi katlanarak büyümüştür. On binlerce Türk genci nümayişler düzenlemiş ve böylece Türk milliyetçiliği fikri kuvveden fiile inkılap etmiştir" dedi.

Türk milliyetçiliğine yönelik saldırılar farklı zamanlarda farklı tonlarda olduğunu sözlerine ekleyen Şahin, "Türk milliyetçileri; Türklük davasını savundukları için işkencelere maruz kalmış, devlet varlığımıza, millet ve vatan bütünlüğümüze karşı yürütülen istila hareketlerine karşı durdukları için cezalandırılmış, milliyetçilik davası uğruna binlerce şehit ve gazi vermiştir. Türk milletine mensubiyetten gurur duyan Türk milliyetçileri, inandıkları değerler uğruna karşılaştıkları zulmü sabırla ve asaletle karşılamış, Türk devletine ve milletine asla küsmemişlerdir.

Milli kültürümüzü tahrip etmek isteyenlere, Türk kimliğine ve mukaddesatımıza yönelik yoğun ve sistemli saldırı gerçekleştirenlere karşı tavizsiz mücadelemiz devam edecektir. Büyük Türk milletine olan sonsuz bağlılığımız, karşılıksız sevgimiz ve sarsılmaz inancımızdan aldığımız güçle küresel şer odaklarına, onların ülke içerisindeki uzantılarına karşı azim ve kararlılık ile direnç göstereceğiz.

Bizim milliyetçiliğimiz kin ve nefret üzerine kurulmamıştır. Türk milliyetçiliği çekişme, çatışma ve ayrılığı temel almaz. Biz Türk milletinin davasını gütmekteyiz. Türk milleti olarak ayakta kalabilmek için milletimizin her ferdinin bu ülkenin kaderinde payı olduğunu bilinciyle çalışması gerekmektedir.

Önümüzdeki hedef açıktır. Hedef; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda, Başbuğ Alparslan Türkeş'in görüşleri ışığında, Bilge Türk Devlet Bahçeli'nin liderliğinde çağlar üzerinden atlayarak ilimde, teknikte ilerlemek, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen büyük devlet olmak, Türk medeniyetini tekrar dirilterek dünyaya adalet ve nizam getirmektir. Bunu yapacak inanca ve güce sahibiz.

Tarih sahnesinde görüldüğü çağlardan beri Türk; cihangir, yüksek karakter sahibi ve teşkilatçı bir millet olarak tanınmıştır. Ancak milletimizin ilim ve sanat yönünün de son derece kuvvetli olduğu asla akıllardan çıkarılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki Türk; Mete, Alparslan, Fatih ve Mustafa Kemal olduğu kadar Uluğ Bey'dir, Ali Kuşçu'dur, Harezmi'dir, Aziz Sancar'dır. Türk, dört yüz çadır ile mücadeleye başlayıp asırlarca dünyaya ışık olmuş bir medeniyetin sahibidir" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı Haberler
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haberler
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Havadan görüntülenen Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde sona gelindi
Havadan görüntülenen Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde sona gelindi
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi
Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Öldüğü söylenen Kim Jong-un, uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un, uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
250 kovan arı taşıyan kamyon kaza yaptı, olay yerine kimse yaklaşamadı
250 kovan arı taşıyan kamyon kaza yaptı, olay yerine kimse yaklaşamadı
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Sibel Can Ozan Güven Pınar Altuğ Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Şenol Güneş Lionel Messi Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Mayıs Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Ülkü Ocakları Başkanı Şahin, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 19:40:33. #1.15#
title