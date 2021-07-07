Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu
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Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu

Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu.

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Kilis'e gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı için Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkesine geçiyor. Bayram için gidenlerin sayısı bu sabah itibariyle 2 bini buldu. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek çadırlarda sıraya giren Suriyeliler, Göç İdaresinin kontrolünde ülkelerine gidiyor. Göç İdaresi personelinin refakatinde işlemleri yapılan . Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus, El Bab ve diğer şehirlerine gidiyor. Bayramın yaklaşması dolayısıyla ülkesine gidenlerin sayısında artış yaşandığı bildirildi. Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte ülkelerine bayram için gidenlerin sayısında artış olacağı öğrenildi. - KİLİS

Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu
Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu
Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu
Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu
Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu
Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu
Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu
Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu
Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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