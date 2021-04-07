Ülkede gündem olan Sakaryalı futbolcu konuştu: "Bunlar benim için eğlence oldu"
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Ülkede gündem olan Sakaryalı futbolcu konuştu: "Bunlar benim için eğlence oldu"

İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK - Haberler | Güncel

Ülkede gündem olan Sakaryalı futbolcu konuştu: "Bunlar benim için eğlence oldu" Sakarya'da transfer fotoğrafında yaşından büyük gösterdiği için ülke gündemine gelen amatör futbolcu 28 yaşındaki Sercan Çekmen, "Yaşımı küçültmedim ama büyük gösteriyorum.

Ülkede gündem olan Sakaryalı futbolcu konuştu: "Bunlar benim için eğlence oldu"

SAKARYA - Sakarya'da transfer fotoğrafında yaşından büyük gösterdiği için ülke gündemine gelen amatör futbolcu 28 yaşındaki Sercan Çekmen, "Yaşımı küçültmedim ama büyük gösteriyorum. Bu haberler ve paylaşımlar beni üzmedi aksine çok eğlendim" dedi.

Sakarya'da yapılan bir amatör transfer, ilginç şekilde tüm ülkenin gündemine geldi. Erenler ilçesinin Bölgesel Amatör Lig (BAL)'da ki temsilcisi Erenlerspor, bir süre önce farklı bir takımda oynayan 28 yaşındaki Sercan Çekmen'i transfer etti. Bu transferi sosyal medyada bir fotoğrafla duyuran kulüp görsele farklı tepkiler aldı. 1993 doğumlu olan futbolcu, yaşından büyük gösterdiği için hakkında "1993 doğumlu mu, yoksa 93 yaşında mı?" gibi esprili paylaşımlar yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf kısa süre içerisinde büyük bir kitleye ulaştı. Bölgesel lig futbolcusu Sercan Çekmen, hakkında yapılan haberlere Antalya'daki takım kampından cevap verdi.

Haberler beni çok eğlendirdi

Hakkında yapılan paylaşım ve haberlerin kendisi için büyük bir eğlence olduğunu belirten genç futbolcu Sercan Çekmen, "Yaşımla alakalı sosyal medyada, basında çıkan haberleri eğlenerek takip ediyorum. Ailecek takip ediyoruz. Yaşımla ilgili herhangi bir küçültme ve büyütme söz konusu değil. Sadece yaşımdan daha büyük gösteriyorum bunu herkes söylüyor. Arkadaşlarım destek mesajları geliyor. Bundan rahatsız değilim hatta eğleniyorum. Böyle bir şeyin olması kampa daha da neşe kattı. Burada hep birlikte gülüp eğlenip takip ediyoruz. Eğleniyorum rahatsız değilim, aksine çok mutluyum bunlardan" şeklinde konuştu.

Sezon hazırlığı için Antalya'da bir otelde kamp yapan takım, yeni futbolcuları Sercan Çekmen'e tam destek oldu. Yetenekli oyuncunun takıma büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Ülkede gündem olan Sakaryalı futbolcu konuştu: 'Bunlar benim için eğlence oldu'
Ülkede gündem olan Sakaryalı futbolcu konuştu: 'Bunlar benim için eğlence oldu'
Ülkede gündem olan Sakaryalı futbolcu konuştu: 'Bunlar benim için eğlence oldu'
Ülkede gündem olan Sakaryalı futbolcu konuştu: 'Bunlar benim için eğlence oldu'
Ülkede gündem olan Sakaryalı futbolcu konuştu: 'Bunlar benim için eğlence oldu'
Ülkede gündem olan Sakaryalı futbolcu konuştu: 'Bunlar benim için eğlence oldu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

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