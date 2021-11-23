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Ülkede büyük kriz! Hastanede morglar doldu, ölüleri koridorlarda bekletiyorlar

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Ülkede büyük kriz! Hastanede morglar doldu, ölüleri koridorlarda bekletiyorlar

Romanya'da koronavirüs nedeniyle artan ölümler, morglardı doldurdu. Şu anda morglarda yer olmaması nedeniyle hayatını kaybeden insanların cansız bedenleri, hastane koridorlarında sıralandı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte Avrupa'da koronavirüs salgını yeniden ivme kazandı. Salgının yıkım yarattığı ülkeler arasında yer alan Romanya'da ise vahim bir tablo ortaya çıktı. Çok sayıda cansız beden, morglarda yer olmamasınedeniyle hastane koridorlarında bekletiliyor.

Vaka sayıları hızla artmaya başlarken, aşılanma hızının düşmesi bu duruma zemin hazırladı. Dördüncü dalgayı en ağır şekilde yaşayan ülkelerden biri de Romanya. Avrupa'da en düşük aşılama oranlarından birine sahip olan ülkede nüfusun yalnızca yüzde 36'sı korona aşısı oldu.

ABD merkezli CNN International, ülkede korona virüsüyle mücadelede son durumu görüntülemek için Bükreş Üniversitesi Hastanesi'ne girdi. Hastanenin pek çok servisinin hastalara yetişilememesi nedeniyle korona servisine dönüştürüldüğü belirtildi.

Hastane morgunun kapasitesinin 15 olduğu ifade edilirken, CNN International'ın gittiği gün hayatını kaybeden 41 kişinin bedenlerinin koridorda sıralandığı dikkat çekti. Hastanede hemşire olarak görev yapan Claudiu Ionita CNN International'a yaptığı açıklamada, "Bu mesleğe başladığımda asla böyle bir şey yaşayacağımı düşünmemiştim" dedi.

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