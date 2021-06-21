Ülke genelinde son bir haftada 8 milyona yakın aşı uygulandı

Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürerken aşılamada da önemli bir aşama kaydedildi. Son bir haftada yapılan aşılama miktarını veren Bakan Koca, ""Geçen Haftanın Aşı Raporu: 14 Haziran saat 00.00'dan 20 Haziran 23.59'a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı" dedi.