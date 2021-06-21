Ülke genelinde son bir haftada 8 milyona yakın aşı uygulandı
Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürerken aşılamada da önemli bir aşama kaydedildi. Son bir haftada yapılan aşılama miktarını veren Bakan Koca, ""Geçen Haftanın Aşı Raporu: 14 Haziran saat 00.00'dan 20 Haziran 23.59'a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşı programı kapsamında tüm Türkiye'deki aşı merkezlerinde hareketlilik sürüyor.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen Haftanın Aşı Raporu: 14 Haziran saat 00.00'dan 20 Haziran 23.59'a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı" ifadelerini kullandı.
AŞILAMADA SON DURUM
Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 21 Haziran saat 18.45 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 28 milyon 138 bin 271, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 491 bin 166 oldu. Böylece, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 42 milyon 629 bin 437 olarak gerçekleşti.