Ulgar Mahallesinde MASKİ Farkı Yaşanıyor
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Ulgar Mahallesinde MASKİ Farkı Yaşanıyor

Ulgar Mahallesinde MASKİ Farkı Yaşanıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kırsal mahalleleri sağlıklı altyapıya kavuşturan MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Ulgar Mahallesinde içme suyu hattı döşeme çalışmasını tamamlamasının ardından kanalizasyon hattı döşeme işine başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımları ile yılların kanayan sorunlarına son vermeye devam ediyor. Yatırım ve inşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gördes'in Ulgar Mahallesi de dönüşümü yaşıyor. Mahallede 2 bin 300 metrelik içme suyu hattı döşeme çalışması tamamlandı. Altyapı dönüşümünün noktalanması adına 2 bin 200 metrelik kanalizasyon hattı işine başlandı. Altyapı çalışmalarının ardından mahallede üstyapı işi de yapılacak. Tüm çalışmaların bitmesinin ardından ise yeni nesil mekanik su sayaçları ve muhafaza kutularının montajı da MASKİ tarafından ücretsiz bir şekilde hayata geçirilecek.

"Hayırlısıyla kazasız belasız bitecek inşallah"

Mahalle Muhtarı Zeki Gökçe, "Öncelikle bizim köyü unutmadıkları için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim köyümüzü unutmadılar. Altyapı programına aldılar. Hayırlısıyla kazasız, belasız bitecek inşallah" dedi.

Kaynak: Bültenler

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