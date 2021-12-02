Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu Çaycuma Havalimanında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu Çaycuma Havalimanında

Habermetre - Haberler | Toplum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu Çaycuma Havalimanında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu Çaycuma HavalimanındaProgramı kapsamında Bartın iline gidecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn.

BARTIN (Habermetre) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu Çaycuma HavalimanındaProgramı kapsamında Bartın iline gidecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu Çaycuma Havalimanında, Vali Mustafa Tutulmaz, Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından karşılandı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title