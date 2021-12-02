BARTIN (Habermetre) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu Çaycuma HavalimanındaProgramı kapsamında Bartın iline gidecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu Çaycuma Havalimanında, Vali Mustafa Tutulmaz, Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından karşılandı.

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