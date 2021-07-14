Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Olgun'dan TCDD açıklaması Açıklaması
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Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Olgun'dan TCDD açıklaması Açıklaması

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Olgun'dan TCDD açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Olgun, TCDD'nin holdingleşme sürecine ilişkin, "Holdingleşme süreci içerisindeki çalışmalarımız devam ediyor, buradan devlet, demiryolları ve çalışanlarımız kazanacaksa oturalım birlikte bu sistemi kuralım." dedi.

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Olgun, TCDD'nin holdingleşme sürecine ilişkin, "Holdingleşme süreci içerisindeki çalışmalarımız devam ediyor, buradan devlet, demiryolları ve çalışanlarımız kazanacaksa oturalım birlikte bu sistemi kuralım." dedi.

Olgun, TCDD lokalinde gerçekleştirilen Ulaştırma Memur-Sen Malatya Şube'sinin 5. Olağan Kongresinde, milli değerlere sahip çıkan bir teşkilat olduklarını belirtti.

Demiryollarının holdingleşmesi için bir sürecin başlatıldığını ifade eden Olgun, şöyle konuştu:

"Şube ve dernek başkanlarımızla toplu olarak delegasyonlarla deklarasyonlar yayınladık. Bu alanda bunun karşısında olan tek güç olarak gerektiğinde kendi siyasi arkadaşlarımızın karşısında durmayı bildik. Bu süreçten sendikacılık anlamında çok önemli bir ders çıkarılacağını düşünüyorum. Bu anlamda bu sınavı geçtiğimizi düşünüyorum. Holdingleşmeyle ilgili demiryollarındaki süreç devam ediyor ama Sayın Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu bu konuda bize teminatı verdi. Konfederasyonumuza gelerek 399'a ilişkin 'özelleştirme kapsamına alınmayacak' dedi. Arkadaşlarımızın özlük ve mali hakları devem edecek."

Holdingleşme sürecinin devam ettiğini ve bu süreçten olumlu şekilde faydalanacaklarını aktaran Olgun, "Holdingleşme süreci içerisindeki çalışmalarımız devam ediyor, buradan devlet, demiryolları ve çalışanlarımız kazanacaksa oturalım birlikte bu sistemi kuralım. Ama hiçbir demiryolcunun katılmadığı bir toplantıda, çalışma grubunda getirilen bir çalışmayı biz kabul etmeyeceğiz ve sonuna kadar karşısında olacağız." diye konuştu.

Olgun, 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme öncesi gerekli çalışmaların tamamlandığını, çalışanların sorunlarına ilişkin 41 maddeyle masaya oturacaklarını sözlerine ekledi.

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Aydın ise yaptığı konuşmada sendikal çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Divan başkanlığını Ulaştırma Memur-Sen Genel Sekreteri Mehmet Yıldırım'ın yaptığı kongrede Mustafa Adak ile Süleyman Özbey şube başkanlığına aday oldu.

Kongrede Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu da hazır bulundu.

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Olgun'dan TCDD açıklaması Açıklaması
Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Olgun'dan TCDD açıklaması Açıklaması
Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Olgun'dan TCDD açıklaması Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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