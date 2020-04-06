UlaşımPark'tan Akpınar TOKİ'ye ek sefer Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, Akpınar TOKİ konutlarına 7 ek sefer düzenleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, Akpınar TOKİ konutlarına 7 ek sefer düzenleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, Akpınar TOKİ konutlarında ulaşım hizmeti sağlayan 70 ve 85 numaralı hatlarına 7 sefer ekledi. UlaşımPark, Akpınar TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine 7 sefer ilave ederek toplamda 68 sefer düzenleyecek. Yolcularına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak UlaşımPark, vatandaşların ulaşım mağduriyetlerinin de önüne geçmiş olacak. UlaşımPark, 70 numaralı hatla karşılıklı olarak Akpınar TOKİ durağından 17, Umuttepe peronlarından 18 sefer düzenleyecek. 85 numaralı hat ile de Ormanköy durağından 16, Umuttepe peronlarından ise 17 sefer gerçekleştirecek. Toplamda 68 sefer ile vatandaşların memnuniyet seviyesi de en üst noktaya taşınacak.

Otobüs talep eden vatandaşlar seferlerin artırıldığını duyar duymaz 153 ve UlaşımPark çağrı merkezi ile iletişime geçerek ek seferlerin hizmete koyulması talimatını veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a da teşekkürlerini ilettiler. Memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, seferlerin artırılması ile daha rahat ulaşımlarını sağlayacaklarını ifade ettiler. - KOCAELİ

Kaynak: İHA