Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında ve nereli? Ulaş Tuna Astepe hangi film ve dizilerde rol aldı?

02.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:41

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir adlı karakter ile ünlenen ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe katıldığı sosyal yardım faaliyetleri ile de adından sıkça söz ettirmektedir. Başarılı bir oyuncu profili çizen yakışıklı oyuncu hakkında tüm merak edilen soruların yanıtını sizler için kaleme aldık.

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

Ulaş Tuna Astepe doğum tarihi: 5 Mayıs 1988

Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında: 31 yaşında

Ulaş Tuna Astepe nereli: Türkiye - İzmit

ULAŞ TUNA ASTEPE HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

5 Mayıs 1988'de İzmit'te dünyaya gelen ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe ilk ve ortaöğretimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Lisesi'ne yatılı olarak devam etmiştir. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamlayan ünlü oyuncu köstüm asistanlığı, tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başlamıştır. Çeşitli dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncunun kariyeri Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir karakteri ile büyükbir üne kavuşmuş ve hayran kitlesi yakalamıştır.

Ulaş Tuna Astepe

ULAŞ TUNAASTEPE'NİN ROL ALDIĞI DİZİLER

2012-2015-Karadayı

2015-Analar ve Anneler

2017-Rüya

2018-2019-Sen Anlat Karadeniz

ULAŞ TUNAASTEPE'NİN ROL ALDIĞI FİLMLER

2016-Körfez

ULAŞ TUNAASTEPE'NİN ROL ALDIĞI KISA FİLMLER

2010-Üniversiteli

2013-Zayiat

2013-Meşakkat ve Karısı

2015-Balık Havuzu

ULAŞ TUNAASTEPE'NİN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

2011-Bayrak

2012-Cam Yapraklar

2013-Babamın Cesetleri