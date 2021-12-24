Ulaş'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı - Haberler
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Ulaş'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Ulaş'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde trafik polisleri, zorunlu kış lastiği denetimi yaptı.

MALATYA (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde trafik polisleri, zorunlu kış lastiği denetimi yaptı.

İlçe Trafik İstasyonu ekipleri, Sivas- Malatya kara yolunda yük ve yolcu taşıyan ticari araçların kış lastiği takıp takmadığını kontrol etti.

Denetimler kapsamında soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı olası trafik kazalarının önlenmesi amacıyla trafik ekipleri tarafından başta otobüsler olmak üzere yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastikleri ve diş derinlikleri incelendi.

Ulaş'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Ulaş'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Ulaş'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Ulaş'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

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