Ulaş'ta Yolda Kalanlar İçin Misafirhane Oluşturuldu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, olumsuz hava koyulları nedeniyle yolda mahsur kalanların misafir edilmesi için misafirhane oluşturuldu.

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaymakamlık olarak yolda kalan vatandaşların mağdur olmaması için Cumhuriyet Ortaokulunda 32 kişilik misafirhane oluşturduklarını söyledi.

İlçede kış şartlarının ağır geçtiğini, özellikle Malatya-Sivas karayolu güzergahında bulunan ve ilçeye 15 kilometre mesafedeki bin 750 rakımlı Yağdonduran Geçidi'nin kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapandığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Malatya güzergahına gitmek isteyen vatandaşlarımızın araçları zaman zaman geçidin olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatılması nedeniyle ilçemiz girişinde bekletiliyor. Bu sebeple yolcu ve araç sürücülerinin mağdur olmaması için Cumhuriyet Ortaokulu zemin katına 32 kişilik misafirhane hazırladık. Burada yolda kalan sürücü ve yolcuların rahat etmeleri, sıkıntılarını bir nebzede olsa aza indirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz."

Yılmaz, oluşturulan misafirhanenin ayrıca taşımalı eğitim sistemiyle ilçedeki okulara köylerden gelen çocukların, köy yollarının kapanması durumunda yararlanabileceğini sözlerine ekledi.