Sivas'ta Yolcu Treni ile Yük Treni Çarpıştı: 14 Yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesi yakınlarında yük treni ile yolcu treni çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Sivas'taki Bostankaya tren istasyonu yakınında sis nedeni ile tren kazası meydana geldi. Makinistler Zekeriya Dede ve Enes Duman idaresindeki DE24355 numaralı Divriği'den Sivas'a gelen yolcu treni, Bostankaya tren istasyonunda iddiaya göre sis nedeni ile kırmızı ışığı fark etmeyerek durmadı. Bunun üzerine Bostankaya tren istasyonundan Divriği istikametine seyre başlayan makinistler Sinan Çetintaş ve İsmail Cin(27) yönetimindeki DE22002 numaralı boş durumdaki yük treniyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sırasında trenlerin seyir hızının düşük olduğu öğrenildi.

14 KİŞİ YARALI

Yolcu treni ile yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olay yerinden ilk görüntüler;