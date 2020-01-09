Ulaş'ta "Köy Odası Sohbeti" programı düzenlendi

09.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:14

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Köy Odası Sohbetleri" programı düzenlendi.

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Hacımirza köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy odası kültürünün hatırlanması ve canlı tutulması gerektiğini vurgulayan Akköz, bu amaçla "Köy Odası Sohbetleri" programı düzenlediklerini belirtti.

Programın diğer köylerde de devam edeceğini dile getiren Akköz, "Köy Odası Sohbetleri kapsamında ilçemiz köylerinde köylülerimizle bir araya gelmek, hem ihtiyaçları yerinde tespit etmek hem de teknolojik gelişmelerin etkisiyle unutulmaya yüz tutmuş bu geleneği sürdürmek istedik." dedi.

Program sayesinde vatandaşlarla sohbet ettiğini ve geçmişi yad ettiklerini aktaran Akköz, köy odalarını önemsediklerini ifade etti.

Programda gençler oda oyunlarından örnekler sergilerken, yaşlılar ise geçmiş dönemde köy konaklarında yaşadıkları anıları paylaştı.

Programa Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA