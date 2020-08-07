Ulaş'ta kamu kurum ve kuruluşları dezenfekte edildi Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye, kamu kurum ve kuruluş binalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye, kamu kurum ve kuruluş binalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte etti. Ulaş Belediyesi, koronavirüs tedbirler kapsamında başlattığı temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürüyor. Ekipler, kaymakamlık, kamu binaları ve esnafa ait iş yerlerini dezenfekte etti. Belediye Başkanı Turan İlbey, "İnsan sağlığı bizler için çok önemli, hizmet sunulan her yeri hijyenik koşullara kavuşturmak için ekiplerimiz periyodik olarak dezenfekte işlemlerine devam edecek." dedi. Kaynak: AA