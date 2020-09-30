Ulaş'ta ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılıyor
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Ulaş'ta ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılıyor

30.09.2020 15:19 | Son Güncelleme: 30.09.2020 15:22
Ulaş'ta ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılıyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımına başladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımına başladı.

Ulaş SYDV Müdür Vekili Yusuf Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve köylerinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımının başladığını söyledi.

Kömür yardımı yapılan aile sayısı hakkında bilgiler veren Arslan, "İlk etapta 161 aileye 208 ton kömür ulaştıracağız. Toplamda ise bu sene 238 ton kömür yardımı yapılacak." dedi.

Arslan, aile sayısının yapılacak başvurular neticesinde artabileceğini belirterek, "İnşallah havalar soğumadan ailelerimizin kömürlerini evlerine kadar götürüp teslim edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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