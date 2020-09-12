Ulaş'ta Gülbahçe Sulama Göleti'nde çalışmalar devam ediyor Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Karaşar köyünde Gülbahçe Sulama Göleti'nde çalışmalar devam ediyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Karaşar köyünde Gülbahçe Sulama Göleti'nde çalışmalar devam ediyor.

Gülbahçe Sulama Göleti'nde çalışmalar tamamlandığında 5 bin 770 dekar tarım arazisinde sulu ziraat yapılacak.

Karaşar köyü muhtarı Hasan Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köyümüz ve komşu köyümüz Hacımirza'da sulu tarım yapılacak uygun tarım arazilerimiz var. En büyük hayalim köyümüze bir sulama göletinin yapılmasıydı çünkü köyümüz civarında boşa akan su kaynaklarımız mevcuttu. Gölet yapımı için başvurumuzu yaptık, çok şükür kabul edildi ve DSİ 19. Bölge Müdürlüğü 2017 yılında kazı çalışmaları başlattı." dedi.

Kalkan, "Yüzde 30'u tamamlanmış Sulama Göleti'nde çalışmaların tüm hızıyla başlaması bizleri sevindirdi. İnşallah gölet, çalışmaları tamamlanıp su toplandığı zaman, komşu köyümüzdeki çiftçilerimizle sulu tarım yapabileceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA