Ulaş'ta Gülbahçe Sulama Göleti'nde çalışmalar devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ulaş'ta Gülbahçe Sulama Göleti'nde çalışmalar devam ediyor

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Karaşar köyünde Gülbahçe Sulama Göleti'nde çalışmalar devam ediyor.

Ulaş'ta Gülbahçe Sulama Göleti'nde çalışmalar devam ediyor
12.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:18

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Karaşar köyünde Gülbahçe Sulama Göleti'nde çalışmalar devam ediyor.

Gülbahçe Sulama Göleti'nde çalışmalar tamamlandığında 5 bin 770 dekar tarım arazisinde sulu ziraat yapılacak.

Karaşar köyü muhtarı Hasan Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köyümüz ve komşu köyümüz Hacımirza'da sulu tarım yapılacak uygun tarım arazilerimiz var. En büyük hayalim köyümüze bir sulama göletinin yapılmasıydı çünkü köyümüz civarında boşa akan su kaynaklarımız mevcuttu. Gölet yapımı için başvurumuzu yaptık, çok şükür kabul edildi ve DSİ 19. Bölge Müdürlüğü 2017 yılında kazı çalışmaları başlattı." dedi.

Kalkan, "Yüzde 30'u tamamlanmış Sulama Göleti'nde çalışmaların tüm hızıyla başlaması bizleri sevindirdi. İnşallah gölet, çalışmaları tamamlanıp su toplandığı zaman, komşu köyümüzdeki çiftçilerimizle sulu tarım yapabileceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Erol Evgin Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Tamer Tuna Metin Oktay Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Sabah İzmir İnegöl Antalya
Şu an buradasınız: Ulaş'ta Gülbahçe Sulama Göleti'nde çalışmalar devam ediyor - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 14:18:13. #1.15#
title