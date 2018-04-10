Ulaş'ta "Gönüller Bir Olsun Projesi"

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Gönüller Bir Olsun Projesi"ne ilgi göstererek haftanın 5 günü camiye gelen öğrenciler ödüllendirildi.

Ulaş Merkez Cami imam hatibi Bilal Başer tarafından yaklaşık 3 ay önce başlatılan proje kapsamında haftanın 5 günü akşam ve yatsı namazları arasındaki kurslara katılan öğrencilere puan verildi. Puanlamaya göre başarılı olan öğrencilerin ödüllendirilmesi için tören düzelendi.

Törende konuşan Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, projenin "Namaz Ağacı" ismiyle başladığını söyledi.

Projede güzel sonuçlar aldıklarını belirten Yılmaz, "Bu projeyi tüm köylerimizde ve camilerimizde gerçekleştirmeyi arzuluyoruz. İmam arkadaşlarımız da kendi muhitlerinde imkanlar çerçevesinde bunu başlatarak çalıştı. Ben her zaman şöyle düşünüyorum, camilerimizi hayatımızın merkezine almalıyız. İnşallah genç arkadaşlarımız buraya geldikçe camilerimiz şenlenecek ve biz, geleceğe daha umutla bakacağız." dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilere ödül verildi. İlçe Müftüsü İzzet Kendir de projeye katkılarından dolayı imam hatip Bilal Başer'e teşekkür belgesi takdim etti.