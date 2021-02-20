Ulaş Merkez Camisi'ne destek veren hayırseverlere teşekkür plaketi

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Merkez Camisi'nin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek veren hayırseverlere plaket verildi.

Hürriyet Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde hayırseverlere teşekkür plaketlerini, cami temsil heyeti adına imam hatip Bilal Başer verdi.

Hayırseverliğiyle ön planda olan bir ilçede görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başer, "Camimizin ihtiyaçlarını karşılamak için sizlerden yardım talebinde bulunuyoruz. Maddi ve manevi desteklerinizle yanımızda olduğunuzu bizlere hissettiriyorsunuz. Rabbim, sizlerden razı olsun, birinizi bin eylesin, ömrünüze bereket ve sağlık versin." dedi.

Hayırsever vatandaşlardan Hürriyet Mahallesi Muhtarı Vahap Seyhan ise "Vatandaşlar olarak maddi ve manevi desteklerimiz devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban