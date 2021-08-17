Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, Ezentere köyünü ziyaret etti

Sivas'ta Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, Ezentere köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sivas'ta Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, Ezentere köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy girişinde muhtar Mansur Erdoğan ve vatandaşlar tarafından karşılanan Nayman, köylülerin taleplerini dinledi.

Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu ifade eden Nayman, "Köylerimizde vatandaşlarımızın yaşam şartlarını daha üst seviyeye getirmek, huzurlu ve ferah bir yaşama kavuşturmak için çalışıyoruz. Kaymakamlığın kapısı her zaman sizlere açık. Herhangi bir sorun olduğunda vatandaşlarımız kaymakamlığa gelerek ya da telefonla ulaşarak isteklerini dile getirebilirler." dedi.

Nayman'a, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban