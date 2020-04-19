Ulaş Kaymakamı Akköz ve Başkan İlbey semt pazarını denetledi Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz ve Belediye Başkanı Turan İlbey, semt pazarını denetleyerek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan tedbirlere uyulması yönünde esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunup, maske dağıttı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz ve Belediye Başkanı Turan İlbey, semt pazarını denetleyerek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan tedbirlere uyulması yönünde esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunup, maske dağıttı.

İlçede pazar günleri kurulan semt pazarında denetlemelerde bulunan Akköz ve İlbey, sosyal mesafeyi koruyarak pazar esnafıyla sohbet etti.

Tezgahlarını sosyal mesafeye göre açmalarını, vatandaşlara sebze ve meyve seçtirmemelerini tavsiye eden Akköz ve İlbey, maske dağıttı.

Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan tedbirlere uyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Başkan İlbey ise kurallara uymayanlara adli ya da idari işlem yapılacağını belirterek, denetimlerin süreceğini söyledi.

Kaynak: AA