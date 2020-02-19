Ulaş Kaymakamı Akköz kursiyerleri ziyaret etti

19.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:08

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Yenikarahisar Mehmet Ali Demet İlk/Ortaokulu'nda açılan sürü yönetimi elemanı kursuna katılan kursiyerleri ziyaret etti.

Kursiyerlerle sohbet eden ve bu tür kursları önemsediğini belirten Akköz, "Kurs bitiminde alacağınız sertifika ile devlet teşviklerinden yararlanıyorsunuz. Bu kursun yaralı olacağını düşünüyorum, hepinize başarılar diliyorum." dedi.

Kaymakam Akköz daha sonra Mehmet Ali Demet İlk/Ortaokulu 7. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Akköz, kaymakamlık olarak eğitim konusunda desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun da hazır bulundu.

Kaynak: AA