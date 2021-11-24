Ulaş Gölü sessizliğe büründü

SİVAS (AA) - Sivas'ta 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölü, havaların soğumaya başlamasının ardından sessizliğe büründü.

İlçe merkezinde bulunan göldeki tesisin işletmecisi Kemal Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde gurbetçilerin uğrak yeri olan göl çevresinin, kış mevsimiyle adeta sessizliğe büründüğünü söyledi.

Havaların soğumasıyla göl kıyısındaki piknik alanlarının ve kameriyelerin boş kaldığını anlatan Aslan, "Havaların soğumasıyla göçmen kuşlar da gölü terk etti. Gölde az sayıda sakarmeke kuşu kaldı." dedi.