Ulaş Gölü'nde koronavirüs sessizliği
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Koronavirüs, Sivas, Güncel

Ulaş Gölü'nde koronavirüs sessizliği

Sivas'ın Ulaş ilçesinde piknikçilerin uğrak yeri olan ve olta balıkçılığının yapıldığı Ulaş Gölü mesire alanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sessizliğe büründüYürüyüş ve piknik yapmak için insanların doldurduğu mesire alanında, Kovid-19 nedeniyle yürüyüş yolları ve...

21.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:54
Ulaş Gölü'nde koronavirüs sessizliği

Sivas'ın Ulaş ilçesinde piknikçilerin uğrak yeri olan ve olta balıkçılığının yapıldığı Ulaş Gölü mesire alanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sessizliğe büründü

Yürüyüş ve piknik yapmak için insanların doldurduğu mesire alanında, Kovid-19 nedeniyle yürüyüş yolları ve kamelyalar boş kaldı.

Özellikle gurbetçilerin ve Sivaslıların uğrak mekanı mesire alanının yeni sakinleri, sokak hayvanları ve kuşlar oldu.

Ulaş Gölü işletmecisi Kemal Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle tesisimiz kapalı, sabah tesise geliyorum mesire alanında bazı düzenlemeler yapıyorum. Geçen sene nisan ayında mesire alanımız çok doluydu, gurbetten gelen Ulaşlıların ilk uğrak yeriydi. İnşallah Türkiye olarak bu illetten kurtuluruz işletmeci olarak ve vatandaşlar olarak eski günlerimize döneriz." dedi.

Kaynak: AA

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