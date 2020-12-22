Ulaş Bayam kimdir? Ulaş Bayam neden öldü, kaç yaşındaydı?
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Ulaş Bayam kimdir? Ulaş Bayam neden öldü, kaç yaşındaydı?

22.12.2020 08:17 | Son Güncelleme: 22.12.2020 08:21
Ulaş Bayam kimdir? Ulaş Bayam neden öldü, kaç yaşındaydı?

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Twitter hesabından, "Başımız sağolsun, Ulaş Bayam'ı kaybettik." paylaşımı yaptı. Peki, Ulaş Bayam neden öldü, kaç yaşında? Ulaş Bayam kimdir?

Galatasaraylı taraftarlar Ulaş Bayam'ın vefatı sonrası sosyal medyadan çok sayıda paylaşım yaptı. Ulaş Bayam kimdir? Ulaş Bayam neden öldü, kaç yaşındaydı?

ULAŞ BAYAM KİMDİR?

Yine Ultraslan'ın Yurtiçi Temsilcilikler Sorumluluğunu da üstleniyor. Galatasaraylı taraftarların "kuru pilav cacık Ulaş Başkan acıktık" tezahüratına konu olmuştur.

1978 İzmir doğumlu olan Ulaş Bayam İzmir Aliağa'lıdır.Galatasaray taraftar grubu olan Ultraslan'ın İzmir koordinatörüdür.

ULAŞ BAYAM NEDEN ÖLDÜ?

Ultraslan UNI hesabından şu paylaşım yapıldı:

"ultrAslan Yurtiçi Koordinatörlerimizden Ulaş Bayam ağabeyimizi, Covid-19 sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin ve tarifsiz acısını yaşıyoruz... Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz..."

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