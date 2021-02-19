Ulaş Bardakçı kimdir? Ulaş Bardakçı hayatı ve biyografisi!

68 kuşağının akıllarda kalan isimlerinden olan Ulaş Bardakçı'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Ulaş Bardakçı kimdir? Ulaş Bardakçı hayatı ve biyografisi!

Yaşadığı dönemde önemli olayların içinde yer alan ve günümüzde de hatırlanan Ulaş Bardakçı hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Ulaş Bardakçı kimdir?

ULAŞ BARDAKÇI KİMDİR?

1947 yılında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra ODTÜ'ye girdi ve burada ana hedeflerini "devrim" olarak belirleyen sol ideolojilerle tanıştı, Sosyalizm'i benimsedi ve FKF ile TİP içinde yer aldı. Dev-Genç'in oluşumunda etkin bir biçimde yer aldı. 1970 sonlarında Mahir Çayan'la birlikte THKP-C'nin kurulması çalışmalarında yer aldı. THKP-C'nin ilk silahlı eylemlerine katıldı.Başlatılan Balyoz Harekâtı sırasında yakalandı. Dava sürerken 29 Kasım 1971 tarihinde Maltepe Cezaevi'nden, THKP-C'den Mahir Çayan, Ziya Yılmaz ile THKO'dan Cihan Alptekin ve Ömer Ayna ile birlikte tünel kazarak firar etti. Kaçtıktan sonra İstanbul'da faaliyetlerini sürdürdü. 19 Şubat 1972 günü saat 07:00 sularında Arnavutköy'de kaldığı evde kuşatıldı. Rasih Ulaş Bardakçı evin arka kapısından kaçmaya çalışırken Üvez Sokak'ta emniyet güçleriyle girdiği silahlı çatışmada öldü.