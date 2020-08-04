Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
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Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok

Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un, Çeşme'de gittikleri bir plaj işletmesinde güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia etmesinin beach sahibi Burak Beşer açıklama yaptı. Olayın işletmenin dışında gerçekleştiğini belirten Beşer, "Ne çalışanlarımızla ne de bizimle hiçbir alakası yoktur" dedi.

04.08.2020 00:10 | Son Güncelleme: 04.08.2020 00:38

Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un, Çeşme'de gittikleri plaj işletmesinde güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia etmesinin ardından beach sahibi Burak Beşer açıklamalarda bulundu. Kyryliuk ve arkadaşlarının defalarca mekana geldiklerini ve hiçbir problem yaşamadıklarını belirten Beşer, hukuksal yollara başvuracaklarını söyledi.

"KENDİMİZİ İLGİNÇ BİR KARALAMA KAMPANYASI İÇİNDE BULDUK"

Şeyma Subaşı'nın arkadaşı Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren bir sahil plajında yer alan mekanın güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darp edildi. Maruz kaldığı şiddeti sosyal medya hesabından paylaşarak duyuran Ukraynalı modelin iddiaları üzerine beach sahibi Burak Beşer açıklama yaptı.

Momo Beach sahibi Burak Beşer, "Bizde kendimizi ilginç bir karalama kampanyası içinde bulduk. Açıkçası çok şaşkınız. O yüzden açıklama yapma gereği hissettik. Olay işletmemizin dışında ve alakası olmayan yerde gerçekleşmiştir. Olay iki farklı misafir arasında olmuştur. Ne çalışanlarımızla ne de bizimle hiçbir alakası yoktur. İki farklı olay var. Bir tanesi tartışmadan ibaret, bu bizim bildiğimiz tarafı. Bilmediğimiz, buradan çıktıktan sonra. Kendisiyle burada tanıştık arkadaş gruplarıyla da burada tanıştık, defalarca geldiler hiçbirinde bir problem yaşamadılar. Geçen günkü olay bizi üzdü. Olan şeyi söylüyoruz, yalan söylemiyoruz görgü tanıkları şahitler de var bizde hukuksal yollara başvuracağız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tatil için Türkiye'de olan model Daria Kyryliuk, arkadaşlarıyla tatil için geldiği Çeşme'de turistlik bir mekanın güvenlik görevlileri tarafından darp edildiklerini iddia etti. Instagram hesabından kanlar içinde kalan yüzünün fotoğrafını paylaşan model, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız."

Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet müdürlüğüne şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Konu hakkında açıklama yapan mekan işletmesi ise iddiaları kabul etmedi.

Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok

Kaynak: DHA

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