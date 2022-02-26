Ukraynalı milyarderin desteklediği nazi taburu Rusya'yla savaşmaya hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşması sonrası başlayan Rus ordusunun Ukrayna'yı işgalinde 3. güne girildi. Sıkıyönetim ve seferberlik ilan edilen Ukrayna'da birçok kent bombalandı. Bazı siviller ülkeden kaçmak için komşu ülkelerin sınırlarına hareket etti. Şehirlerdekalanlar ise metro istasyonlarına sığındı. Rus ilerlemesini durdurma arayışlarına giren Ukrayna ordusunda ise devreye Neo-Nazi Azov taburu devreye girdi.

500 kişilik bir ekip olduğu düşünülen Azov taburu Ukrayna'da var olan 50 gönüllü taburdan birisi ve en aşırı milliyetçi grup olarak tanınıyor. Azov taburu hakkında açıklamalarda bulunan Vladimir Putin, "Aşırı sağcı", "Nazi" ifadelerine yer verdi.

AZOV TABURU NAZİLERDEN ESİNTİLER TAŞIYOR

Nazilerle aynı sembolü kullanan Azov taburunun ambleminde aynalı Wolfsangel yer alıyor. Aynı sembol taburun askerlerinde dövme olarak bulunuyor.

TABURUN KURUCUSU PUTIN'İN BİR NUMARALI HEDEFİ

Azov Taburunu kuran oligark İgor Kolomoysky Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir numaralı hedefi olarak geçiyor. Dnipro Bölgesi'nin valiliğini yapmış olan Kolomoysky, Azov taburunun yanında başka milis güçlere de parasal destek sağlanmasıyla biliniyor. 2 milyar dolara yaklaşan serveti ile Ukrayna'nın önde gelen oligarklarından olan İgor, Putin'in hazırladığı ölüm listesinde üst sıralarda yer alıyor.