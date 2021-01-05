Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın?
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Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın?

05.01.2021 13:08 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:06

Muğla'da yalnız yaşadığı evinde elleri arkadan kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde cansız bedeni bulunan Ukrayna vatandaşı Kristina Novytska'nın son olarak evli sevgilisine, "Ben ölürsem aileme bakar mısın?" yazılı mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Bodrum'da geçtiğimiz cumartesi günü, yalnız yaşadığı kiralık evinde elleri arkadan kelepçeli başına poşet geçirilmiş haldeki cansız bedeni bulunan Ukrayna vatandaşı Kristina Novytska'nın ölümüyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

ANNESİ ULAŞAMAYINCA EVİNE GİDİLDİ

Ukrayna'da yaşayan anne Larissa Novytska'nın kızının ev sahibini telefonla arayarak, "Kızım 1 Ocak günü Kiev'e gelecekti. Gelmedi kendisine de ulaşamıyorum. Bir kontrol eder misin?" demesi üzerine ölü bulunan Kristina Novytska'nın yapılan araştırmada, Kiev'e gitmek için uçak bileti almadığı saptandı.

Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın?

"KELEPÇEYİ 30 TL'YE ALMIŞ"

Yapılan çalışmalar sonunda, olay yerinde bulunan kargo paketinden, genç kadının ellerindeki kelepçeyi internet üzerinden satın aldığı saptandı. İzmir merkezli firmaya, Kristina'nın kelepçenin ücreti olan 30 lirayı kredi kartından ödediği belirlendi.

Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın?

DEFALARCA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olduğu, bu nedenle çok iyi Türkçe konuştuğu öğrenilen Kristina Novytska'nın cansız bedeninin yanında kullanılmış 4-5 poşet bulundu. Olay yerinde ip ve atkı da bulan polis, genç kadının daha önce de defalarca farklı sebepler ile intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın?

YANINDA UYKU HAPI VARDI

Depresyon ilacı kullandığı öğrenilen Kristina Novytska'nın yanında ayrıca uyku hapı da bulundu. Genç kadının uyku ilacı içip, başına poşet geçirdiği tahmin ediliyor.Polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçen genç kadının kesin ölüm sebebi, otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

SON MESAJI EVLİ SEVGİLİSİNE ATMIŞ

Öte yandan genç kadının en son, Kiev'de emlakçılık yapan annesi aracılığıyla tanıdığı, aynı şehirde emlakçılık yapan Türk vatandaşı erkek arkadaşına cep telefonundan, "Ben ölürsem aileme bakar mısın?" yazılı mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Kiev'in yanı sıra Bodrum'da da evi olduğu öğrenilen erkek arkadaşın, ifadesine başvuruldu. Adı açıklanmayan erkek arkadaş, ifadesinde, "Bana mesaj attı. Evli olduğum için sildim. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Temmuz ayında Bodrum'a gelince benimle irtibata geçti bu nedenle görüşüyorduk" dedi.

Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müslim SARIYAR

Haber Yorumları (9)
MURTA: Cinayettir, intihar degildir. Kargo posetini kargoda adamin varsa her sekilde ayarlarsin. Erkek arkadas olursun, kredi kartini rica eder kullanirsin, bilgisayda kargo etiketini ayarlar matbaad bastirirsin.
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ASLI: SEVGİLİSİNİN EŞİNİN AHI TUTMUŞ BELLİKİ. İLK BAŞTA ÜZÜLMÜŞTÜM AMA EVLİ ADAMLA AŞŞK YAŞADIGININ DUYUNCA SEVİNDİM.
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ALİ: Belki Sevgilisi öldürüp intar süsü vermek istemiş gibi. Ve öncesinde planlamiş olmali. Ön hazırlıklarıda yapmiş
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