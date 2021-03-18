Ukraynalı gelin Müslüman olup, 'Ayla' ismini aldı
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Ukraynalı gelin Müslüman olup, 'Ayla' ismini aldı

18.03.2021 15:32 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:36
Ukraynalı gelin Müslüman olup, 'Ayla' ismini aldı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine 3 yıl önce gelin gelen Ukrayna uyruklu Natalia Bodur (36), Müslüman olup, 'Ayla' adını aldı.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine 3 yıl önce gelin gelen Ukrayna uyruklu Natalia Bodur (36), Müslüman olup, 'Ayla' adını aldı.

Ukraynalı Natalia Bodur, 3 yıl önce ülkesinde tanıştığı Simavlı berber Mehmet Bodur (42) ile evlendi. Çift, Simav'da yaşamaya başlarken Ukraynalı gelin, aradan geçen sürede İslamiyeti araştırdı. Ardından da müslüman olmak için Simav Müftülüğü'ne müracaat etti. 

Yeni Cami'de dün ihtida töreni düzenlendi. Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Kelime-i Şehadet getiren Natalia Bodur, 'Ayla' ismini aldı. Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, "Kardeşimiz özgür iradesiyle araştırarak İslamiyeti tercih etmiş. Bu bizleri çok mutlu etti" dedi.Aydın, genç kadına Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı ve baş örtüsü hediye etti.'MÜSLÜMANLIĞI TERCİH ETTİM ÇOK MUTLUYUM'

İslam dinine kendi isteği ile geçtiğini ve çok mutlu olduğunu söyleyen Ukraynalı gelin, "Üç yıldır Türklerle birlikteyim. İslamiyet'i beğendim, müslüman oldum. Allah'tan müslüman olarak son nefesimi vermeyi nasip etmesini istiyorum" diye konuştu.


- Tahya
Ukraynalı gelin Müslüman olup, 'Ayla' ismini aldı
Ukraynalı gelin Müslüman olup, 'Ayla' ismini aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YENEN

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