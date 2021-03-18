Ukraynalı gelin Müslüman oldu
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Ukraynalı gelin Müslüman oldu

18.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:47
Ukraynalı gelin Müslüman oldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan Mehmet Bodur ile 3 yıl önce evlenen Ukrayna vatandaşı Hristiyan Natalııa Tereshchenko, Simav İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan Mehmet Bodur ile 3 yıl önce evlenen Ukrayna vatandaşı Hristiyan Natalııa Tereshchenko, Simav İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Simav'da esnaf olarak geçimini sağlayan Mehmet Bodur (42), 3 yıl önce tanıştığı Ukrayna vatandaşı Natalııa Tereshchenko (36) ile evlendi. Müslümanların yaşantısından etkilenen Tereshchenko, kendi isteği ile Müslüman olmaya karar verdi. Simav İlçe Müftülüğü'ne yapılan başvuru sonucu Tereshchenko, Yeni Cami'de düzenlenen ihtida töreninde Müftü Muhammed Aydın'ın rehberliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Eşiyle 3 yıl önce Ukrayna'da tanışıp evlendiğini ve Simav'da yaşamaya karar verdiklerini söyleyen Mehmet Bodur, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın'ın şahitliğinde eşinin İslamiyet'i kabul ettiğini ifade etti.

Müslüman olan Ukraynalı 1 kız çocuğu annesi Natalııa Tereshchenko ise, İslamiyet'in kendisine daha yakın geldiğini Türkiye'de yaşayınca hissettiğini belirtti. Tereshchenko, "Müslüman olarak yaşayabileceğime inandım" dedi.

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, hayattaki güzellikler görününce insanların İslam ile şereflendiğini belirtti. Aydın, "Bu kardeşimiz eşinde Müslümanlığın güzelliğini görmüş, komşularının İslami hayatlarındaki örf, adet ve geleneklerini görmüş, İslam'ın hak din olduğuna karar vermiş. Bizler de vaize hanım başkanlığında kardeşlerimizi gönderdik, konuşmalarını sağladık. Bugün İslam'la şereflenmesine vesile olduk, tanıklık ettik. Hayırlı olsun, Rabbim hayırlı bir hayat yaşamayı nasip etsin" dedi.

Natalııa Tereshchenko, Müslüman olduktan sonra Ayla ismini aldığını ifade etti.

(Mehmet Emin İncekulak/İHA)

Ukraynalı gelin Müslüman oldu
Ukraynalı gelin Müslüman oldu
Ukraynalı gelin Müslüman oldu
Ukraynalı gelin Müslüman oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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