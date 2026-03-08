Türk eşinin babaannesine abdest aldırıp seccadesini serdi, 11 milyon izlenip gönüllerin gelini oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 8 yıldır Türk eşi Fatih Uysal ile birlikte yaşayan Ukraynalı gelin Daria, eşinin 94 yaşındaki babaannesine abdest aldırıp ayaklarını kuruladığı, seccadesini serip namaz kılmasına yardım ettiği görüntülerle sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Daria, "Babaanneme yardım ederken bir video çektim ve sosyal medyada paylaştım. Video çok yayıldı, 11 milyondan fazla etkileşim aldı. Herkes beni aradı, mesaj attı. Çok mutlu oldum" dedi.

Ukrayna'nın Odessa kentinde tanıştığı Türk eşiyle hayatını birleştiren Daria, tanışmalarının ardından evlenip Türkiye'ye taşınma kararı aldı. Çiftin evliliğinden Alisa (6) ve Asya (3) adında iki kız çocuğu dünyaya geldi. Türkiye'de yeni bir hayata başlamanın ilk zamanlarda zorlayıcı olduğunu ifade eden Daria, zamanla hem çevreye hem de kültüre uyum sağladığını dile getirdi.

"Gazipaşa benim için artık ikinci yuva"

Gazipaşa'da yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Daria, ilçedeki insanların sıcaklığı ve kültürün kendisini çok etkilediğini belirtti. Yıllar içinde buraya güçlü bir şekilde bağlandığını vurgulayan Daria, Gazipaşa'nın kendisi için artık sadece yaşadığı bir yer değil, gerçek bir yuva olduğunu ifade etti.

"Türk vatandaşı olmak istiyorum"

Türkiye'ye ve Türk kültürüne büyük bir sevgi duyduğunu dile getiren Daria, Türk vatandaşı olmak istiyor. Vatandaşlık için başvuruda bulunduğunu belirten Daria, Türkiye'ye olan sevgisini şu sözlerle ifade etti: "Türkiye'yi çok seviyorum. Türk vatandaşı olmak istiyorum ve bunun için başvuruda bulundum. İnşallah yakında Türk vatandaşı olacağım. Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyorum. Ben de Türk olmak istiyorum."

Instagram videosu 11 milyon etkileşim aldı

Daria, sosyal medyada paylaştığı videonun hikayesini de anlattı. Ziyaret için gittikleri kayınpederinin evinde babaannesine namaz kılarken yardım ettiği anları kayda alıp Instagram'da paylaştığını belirten Daria, videonun kısa sürede viral olduğunu söyledi. Paylaşımının 11 milyondan fazla etkileşim aldığını ifade eden Daria, "Babaanneme yardım ederken bir video çektim ve Instagram'da paylaştım. Video çok yayıldı, 11 milyondan fazla etkileşim aldı. Herkes beni aradı, mesaj attı. Çok mutlu oldum" dedi.

Kayınvalide ve kayınpederinden duygulandıran sözler

Daria'nın kayınvalidesi Saniye Uysal da gelininden çok memnun olduğunu belirterek, "Gelinimden çok memnunum. Artık bize de kültürümüze de alıştı. Bana çok yardımcı oluyor. Gelinimi çok seviyorum" dedi. Kayınpederi Hüseyin Uysal da gelinine olan sevgisini dile getirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tüm kadınlara seslenen Daria ise kadınların her zaman saygı görmesi gerektiğini vurguladı. Daria, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tüm kadınlara mutluluk, huzur ve saygı diliyorum. Kadınların değer gördüğü, güven içinde yaşadığı bir dünya istiyorum. ve lütfen artık kadın cinayetleri bitsin" diye konuştu. - ANTALYA

