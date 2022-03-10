Ukraynalı gazeteciden Rus Bakan Lavrov'u sinirlendiren soru: Hastaneyi neden vurdunuz?
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Antalya'da gerçekleştirdiği basın toplantısında Ukraynalı gazetecinin sorduğu soru nedeniyle gerginlik çıktı. Gazetecinin "Mariupol hastaneyi neden vurdunuz?" sorusuna sinirlenen Lavrov, "Burada kadın da yok, hasta da yok. Orayı askeri üsse çevirdiler. Azak savaşçıları girdi" dedi. Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova da daha evvel yaptığı açıklamada hastaneye saldırı iddialarının "sahte" olduğunu öne sürmüştü.
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya Diploması Forumu'nda gerçekleştirilen 3'lü zirvenin ardından açıklamada bulunan isimlerden biri de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'du. Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'dan ayrı bir salonda konuşan Lavrov, toplantı sonrası insani koridor oluşturmayı teklif ettiklerini belirterek, müzakerelerin önemine dikkat çekti.
Lavrov'un basın toplantısına Ukraynalı bir gazetecinin sorusu damga vurdu. Gazeteci, Lavrov'a yönelik "Mariupol'daki doğum hastanesini neden vurdunuz?" diye sordu. Bu soru üzerine sinirlenen Lavrov, kısa süre sonra cevabını verdi.
İddiaların odağındaki hastaneye Azak savaşçılarının girdiğini belirten Lavrov, şöyle konuştu: "Doğumhane konusunu üçüncü kez soruyorsunuz. Ama cevabı duymak istemiyorsunuz. BBC ve diğer Batı temsilcileri de bunu altyazı yazdı. Burada kadın da yok, hasta da yok. Orayı askeri üsse çevirdiler. Azak savaşçıları girdi."
Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanı Maria Zaharova da geçtiğimiz günlerde hastaneyle ilgili yaptığı açıklamada, saldırı iddialarının 'sahte' olduğunu öne sürmüştü.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022