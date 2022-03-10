Ukraynalı gazeteciden Rus Bakan Lavrov'u sinirlendiren soru: Hastaneyi neden vurdunuz?

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya Diploması Forumu'nda gerçekleştirilen 3'lü zirvenin ardından açıklamada bulunan isimlerden biri de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'du. Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'dan ayrı bir salonda konuşan Lavrov, toplantı sonrası insani koridor oluşturmayı teklif ettiklerini belirterek, müzakerelerin önemine dikkat çekti.

UKRAYNALI GAZETECİNİN SORUSU SİNİRLENDİRDİ

Lavrov'un basın toplantısına Ukraynalı bir gazetecinin sorusu damga vurdu. Gazeteci, Lavrov'a yönelik "Mariupol'daki doğum hastanesini neden vurdunuz?" diye sordu. Bu soru üzerine sinirlenen Lavrov, kısa süre sonra cevabını verdi.

"ORASI HASTANE DEĞİL, ORAYI ASKERE ÜSSE ÇEVİRDİLER"

İddiaların odağındaki hastaneye Azak savaşçılarının girdiğini belirten Lavrov, şöyle konuştu: "Doğumhane konusunu üçüncü kez soruyorsunuz. Ama cevabı duymak istemiyorsunuz. BBC ve diğer Batı temsilcileri de bunu altyazı yazdı. Burada kadın da yok, hasta da yok. Orayı askeri üsse çevirdiler. Azak savaşçıları girdi."

ZAHAROVA DA 'SAHTE' DEMİŞTİ

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanı Maria Zaharova da geçtiğimiz günlerde hastaneyle ilgili yaptığı açıklamada, saldırı iddialarının 'sahte' olduğunu öne sürmüştü.