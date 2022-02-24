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Ukrayna, esir aldığı ilk Rus askerlerinin fotoğraflarını yayınladı

İhlas Haber Ajansı, Erhan Altıparmak - Politika
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Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken, Ukrayna ordusu yakalanan 2 Rus askerinin fotoğraflarını ve bilgilerini yayınladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda bu sabah resmi olarak ordusuna operasyon emri verdi. Ukraynalı yetkililer, saldırılarda 50 Rus askerini öldürüldüğünü ve 7 Rus uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Ukrayna kanadından ise 40 asker hayatını kaybetti.

2 RUS ASKERİ YAKALANDI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Ukrayna Savunma Bakanlığı, yakalanan 2 Rus askerinin fotoğraflarını ve bilgilerini paylaştı.

BAKANLIK PAYLAŞIM YAPTI?

Bakanlığın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgilerde Rus askerlerinin bilgileri paylaşılarak, "93. Mekanize Tugay askerleri, iki Rus işgalciyi ele geçirdi. Bunlar 423. Yampol Motorlu Tüfek Alayı, askeri birlik 91701 mensupları" denildi.

Ukrayna, esir aldığı ilk Rus askerlerinin fotoğraflarını yayınladı

Ukrayna, esir aldığı ilk Rus askerlerinin fotoğraflarını yayınladı

Ukrayna, esir aldığı ilk Rus askerlerinin fotoğraflarını yayınladı

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Politika

Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Haberler

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