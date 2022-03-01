Ukrayna'ya gönderilen yardım kutusuna Türk vatandaşı tarafından bırakılan not herkesi ağlattı - Haberler

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Ukrayna'ya gönderilen yardım kutusuna Türk vatandaşı tarafından bırakılan not herkesi ağlattı

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Ukrayna'ya gönderilen yardım kutusuna Türk vatandaşı tarafından bırakılan not herkesi ağlattı

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Türkiye'den yardım gitmeye devam ediyor. Bir Türk vatandaşı tarafından Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderilen kutunun içinde notta yazan ifadeler ise herkesi duygulandırdı.

Rusya'nın işgal girişimi başlattığı Ukrayna'da halk günlerdir direniyor. Türkiye de savaş mağduru sivillere büyük yardımda bulunuyor.

BÜYÜKELÇİLİK HESABINDAN PAYLAŞILDI

Ukrayna Büyükelçiliği, Ankaralı bir vatandaşın büyükelçilik binasına gönderdiği yardım kutusundan çıkan mesajı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.

"HAYATTA KALIRSAN SENİ TÜRKİYE'YE DAVET EDİYORUM"

Duygulandıran mesajda, "Merhaba ben Yusuf. Eğer savaştan sonra hayatta kalırsan seni Türkiye'ye davet ediyorum. Ülken uğruna ölürsen bizim için bu bir onur olacaktır" ifadeleri yer aldı.

İşte o not:

Ukrayna'ya gönderilen yardım kutusuna Türk vatandaşı tarafından bırakılan not herkesi ağlattı

İhlas Haber Ajansı - Dünya

Türkiye Acil Tıp Derneği, Ukrayna, Yaşam, Dünya, Güncel, Haberler

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