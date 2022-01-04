Ukrayna ve İngiltere, Rusya'ya olası yaptırımları görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss, Ukrayna'ya saldırmasını engellemek için Rusya'ya yeni yaptırımları telefonda görüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre iki bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığı ve gelecek haftalarda düzenlenecek NATO, AGİT ve AB formatlarındaki diplomatik görüşmelere ilişkin pozisyonlarını koordine etti.

Truss, Ukrayna'ya desteğini yineleyerek "Ukrayna hakkında Ukraynasız karar alınmayacağı" prensibine bağlı olduklarının altını çizdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Rusya-NATO görüşmelerine ilişkin yaklaşımları ve Rusya'nın gerginliği tırmandırmasını engellemek için sert ve yeni yaptırımlara ilişkin AB ile istişareleri hakkında bilgi verdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da Rusya'ya karşı siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında caydırıcılık yaptırım paketinin uygulanması yolunda emin şekilde beraber ilerlediklerini vurgulayarak İngiltere'ye bu konudaki desteği için teşekkür etti.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

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